Miami elige a Eileen Higgins: ¿Qué hará la nueva alcaldesa con la policía y la comunidad migrante?

Los residentes de Miami regresaron a las urnas para la segunda vuelta por la alcaldía y, pocas horas después del cierre de los centros electorales, se confirmó la victoria de la demócrata Eileen Higgins sobre Emilio González.

Con este resultado, Higgins se convertirá en la primera mujer en gobernar la ciudad y en la primera persona no latina en ocupar el cargo desde los años noventa, además de poner fin al prolongado dominio republicano en la alcaldía.

Una trayectoria marcada por el servicio público

Higgins, de 61 años, nació en Dayton, Ohio, y creció en Albuquerque, Nuevo México. Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Nuevo México y luego obtuvo un MBA en la Universidad de Cornell.

Su carrera pública incluye su paso por el Departamento de Estado entre 2009 y 2012 durante la administración Obama, donde trabajó en proyectos de desarrollo internacional.

En 2018 fue electa comisionada del condado de Miami-Dade por el Distrito 5, un cargo que mantuvo hasta noviembre de este año.

Desde esa posición impulsó la transformación de terrenos subutilizados y agilizó permisos para proyectos de vivienda asequible, una de sus banderas más visibles.

Sus propuestas y su postura ante la comunidad migrante

La alcaldesa electa centró su campaña en la premisa de “restaurar la confianza” en el gobierno local. Planteó combatir la corrupción, proteger los fondos públicos y avanzar en vivienda, tránsito y sostenibilidad ambiental.

También prometió invertir en pequeñas empresas y mejorar la seguridad en los vecindarios.

En materia migratoria, Higgins cuestionó la adhesión de Miami a un programa federal que delega facultades migratorias a la policía local y afirmó que buscará reconstruir la confianza entre los residentes y las fuerzas del orden.

Tras el respaldo de Donald Trump a González, marcó una distancia clara y señaló que sus posturas migratorias difieren profundamente, destacando que Miami es una ciudad construida por inmigrantes.

Los comicios se desarrollaron entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., con un importante voto anticipado: 14.226 sufragios por correo y 7.478 votantes durante el fin de semana previo.

Las encuestas ya proyectaban la ventaja de Higgins: un estudio de APL Consulting la ubicaba con 34% frente al 31% de González, mientras que Polymarket le atribuía un 94% de probabilidades de triunfo.

