Miami rompe 30 años de tradición republicana: Eileen Higgins gana la Alcaldía de Miami

La candidata demócrata Eileen Higgins ganó la segunda vuelta de las elecciones a la Alcaldía de Miami este martes obteniendo cerca del 60 % de los votos frente al republicano Emilio González.

Este triunfo no solo la convierte en la primera mujer en dirigir la ciudad, sino que rompe con tres décadas de hegemonía republicana y liderazgo cubanoamericano en el ayuntamiento.

Campaña

La demócrata capitalizó el descontento de los votantes prometiendo una gestión que deje atrás "el caos y la corrupción" según recoge El País.

Con su campaña logrando imponerse en una contienda que, aunque técnicamente no partidista, funcionó como un campo de batalla nacional donde el Comité Nacional Demócrata midió fuerzas contra el respaldo explícito de Donald Trump a su oponente.

Índices

La elección se transformó en un termómetro importante sobre el comportamiento del voto hispano rumbo a las legislativas de 2026, especialmente en una ciudad con un 70% de población latina y una alta densidad de inmigrantes.

A pesar de las campañas que intentaron etiquetar a Higgins bajo ideologías radicales para disuadir a los exiliados cubanos, venezolanos y nicaragüenses, la nueva alcaldesa logró consolidar su mensaje.

Ahora, su administración deberá enfrentar tensiones inmediatas, ya que Higgins ha manifestado su firme oposición a la construcción de la biblioteca presidencial de Trump en terrenos del Miami Dade College.

También advierte sobre el colapso económico que generaría el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para la fuerza laboral venezolana y haitiana.

