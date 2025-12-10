Informe revela que el ICE violó la ley al detener a cientos de niños inmigrantes: estos fueron los horrores que vivieron

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) admitió ante un tribunal federal que retuvo a cientos de niños inmigrantes más allá del límite legal permitido por el Acuerdo Flores durante el último verano.

Los documentos judiciales revelan que cerca de 400 menores permanecieron bajo custodia por más de 20 días entre agosto y septiembre.

Según reseña Telemundo, se revelaron casos extremos donde el encierro se extendió hasta 168 días, lo que constituye una violación directa de los protocolos de protección infantil.

Justificación

Aunque la agencia justifica estos retrasos por supuestos problemas logísticos de transporte y procesamiento médico, los defensores legales rechazan estos argumentos.

También alertan que la administración actual busca desmantelar las normativas vigentes, una situación que la jueza Dolly Gee evaluará en una audiencia la próxima semana para decidir si ordena una intervención judicial inmediata.

Más denuncias

Las denuncias presentadas exponen también un panorama alarmante sobre las condiciones insalubres y la negligencia médica sistemática en centros de detención familiar como el de Dilley, Texas, así como el uso irregular de hoteles para custodias prolongadas.

Los abogados documentaron incidentes graves donde el personal alimentó a los menores con comida contaminada con gusanos y negó atención urgente a niños con fracturas o intoxicaciones severas bajo protocolos médicos cuestionables.

Este deterioro en el trato a los migrantes se convierte en un punto importante del litigio, ya que los monitores advierten que el gobierno incumple su obligación fundamental de garantizar espacios seguros y sanitarios mientras intenta finalizar el acuerdo judicial de 1985 que protege los derechos humanos de la infancia migrante.



