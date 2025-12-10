Maduro aprueba esta propuesta de Fedecámaras sobre el Sistema Eléctrico Nacional

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aceptó incorporar a las empresas privadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con el objetivo de buscar soluciones en el suministro de este servicio público.

Una propuesta que le realizó el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, realizada este martes.

“Sobre electricidad hagan una mesa inmediatamente (junto al vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez), estoy de acuerdo, bienvenida la inversión nacional, las fórmulas empresariales nacionales, para nosotros despegar como un cohete en la producción de megavatio en la estabilización de servicio”, indicó Maduro.

“Para que Venezuela tenga su tranquilidad y estabilidad eléctrica, tenemos el plan y con la incorporación con un equipo especial donde el empresariado se incorpore”, reiteró.

Aseguró que el renacimiento económico de Venezuela responde a un método científico de planificación permanente “en fase de perfeccionamiento, integración y articulación” de todos los sectores productivos del país.

¿Qué propuso el presidente de Fedecámaras?

Capozzolo pidió la incorporación de todo el empresariado privado en el desarrollo de los servicios públicos, “particularmente” en la electricidad.

“La empresa privada es una solución para Venezuela, es una oportunidad para incorporarnos a dar mejores servicios públicos que al final van a ir al beneficio de la comunidad, del país, de todos los venezolanos y de generar nuevas plazas de empleo", dijo.