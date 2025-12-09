¿Cuál es la ley que permitirá a Venezuela salir de la CPI? Jorge Rodríguez lo explica

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, indicó que el próximo jueves será sometida a aprobación la Ley en Defensa por Palestina y la Humanidad, que permitirá el retiro de Venezuela de la firma del Estatuto de Roma con el que se adhirió a la Corte Penal Internacional (CPI).

“Este proyecto de ley, haremos en segunda discusión el próximo día jueves 11 de diciembre, para que sea votado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y Dios quiera sea aprobado”, expresó Rodríguez, tras una consideración previa de la norma legal, llevada a cabo este martes.

Explicó que el proyecto de ley es una medida de “solidaridad” que propone salirse del la CPI, “que es una cosa inútil”, ya que, a su juicio, el organismo fue creado para perseguir las injusticias, las masacres y los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, y “no ha hecho absolutamente nada en el caso del genocidio impune de Israel en Gaza y, en esta parte del mundo”.

Así como tampoco se ha pronunciado contra el despliegue militar de Estados Unidos (EEUU) en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.

"La ley con la que nosotros le proponemos al Gobierno venezolano que denunciemos el Estatuto de Roma se llama Ley por Palestina y la Humanidad, porque también las leyes deben tener un contexto y sustrato humano”, enfatizó Rodríguez.

El Gobierno Nacional rechazó en días pasados las declaraciones del fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang; durante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, manifestando que este organismo justifica las “agresiones del colonialismo· contra el país, y, a su vez, “ignora el genocidio” perpetrado por Israel contra Palestina