Todo lo que debe saber sobre la alternativa de viaje Laser Airlines hacia España: revelan tarifas

Ante la suspensión de vuelos internacionales, Laser Airlines implementó una ruta alternativa para sus pasajeros con destino u origen en Madrid, España.

La aerolínea confirmó la conexión Caracas-Madrid vía Cartagena (Colombia) para viajeros con fecha pautada entre el 10 y el 31 de diciembre de 2025, o pasajeros rezagados.

La alternativa conlleva un costo adicional para el tramo inicial de conexión.

Todo lo que debe saber sobre la alternativa de viaje Laser Airlines hacia España

De acuerdo con lo publicado por la aerolínea en sus redes sociales, el pasajero debe adquirir el tramo Caracas-Cartagena-Caracas (CCS-CTG-CCS) aplicando las siguientes tarifas únicas de remisión, manteniéndose el boleto original para el tramo Cartagena-Madrid-Cartagena sin costo adicional:

Tipo de cabina Tarifa solo ida (OW) Tarifa ida y vuelta (RT) Descuentos Económica USD 225 USD 450 Niños (CHD): 25% Ejecutiva USD 350 USD 700 Infantes (INF): 90% Para el pago en bolívares debe consultar la tarifa aplicada.

La franquicia aplica para todos los trayectos de la alternativa (CCS-CTG-MAD y viceversa).

No se admite equipaje adicional y el equipaje será entregado al pasajero en su destino final.

Cabina turista: 1 maleta de 32 kg + 1 equipaje de mano de 8 kg.

Cabina ejecutiva: 2 maletas de 32 kg + 1 equipaje de mano de 8 kg.

De igual manera, Laser Airlines precisó que mientras se retoman los vuelos directos, la terminal de chequeo y operación en Madrid-Barajas será la Terminal 4 (T4), utilizando el Mostrador Plus Ultra.

Además, la conexión se realiza en el aeropuerto Rafael Núñez (CTG). El proceso de migración es rápido, ordenado y no requiere visa para los pasajeros venezolanos bajo la normativa vigente.

