Balance de seguridad: Venezuela proyecta cerrar 2025 con hasta 400 homicidios menos que 2024

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que el año 2025 cerrará con cifras históricas en la reducción de la tasa de homicidios en Venezuela.

Al respecto, Cabello proyectó una disminución de entre 300 y 400 víctimas menos de homicidios en comparación con los números de muertes violentas registrados en 2024.

Ante ello, el también ministro del Interior, Justicia y Paz, destacó el esfuerzo de todos los órganos de seguridad del Estado.

El funcionario atribuyó este descenso a la eficacia de la política de seguridad implementada y a la colaboración interinstitucional.

En ese contexto, Cabello señaló que la disminución representa un "logro extraordinario" de los Cuadrantes de Paz, cuyos integrantes han trabajado en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Poder Popular.

"Sobre todo, esto tiene que ver con la fusión popular-militar-policial. Es un trabajo en equipo que nos ha garantizado mantener al país en paz", indicó el vicepresidente sectorial, cita una NDP.

Finalmente, anunció que antes de que culmine el año 2025, se dotará a los órganos policiales de vehículos y equipos. El objetivo es "contrarrestar a cualquier grupo criminal que pretenda desestabilizar la tranquilidad existente en la nación".

