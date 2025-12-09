¡Alerta Inameh! Lluvias con intensidad variable tocan estas regiones en las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en su pronóstico para este martes 9 de diciembre de 2025, alertó sobre lluvias con intensidad variable en ciertas regiones del país.

De acuerdo con el Inameh, las precipitaciones afectarán especialmente a la mitad occidental y sur de Venezuela durante la tarde y noche.

Lluvias con intensidad variable tocan estas regiones en las próximas horas

Al respecto, durante la mañana se presentarán condiciones de cielo más despejado; la entrada de humedad mantiene la vigilancia sobre la Región Central y otras zonas de alto riesgo.

Por lo que se estima cielo parcialmente nublado y escasa nubosidad en la mayor parte del territorio. Las precipitaciones se concentran en áreas de Bolívar y Zulia.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche según el Inameh?

Por otra parte, para la tarde y noche se prevé cielo nublado, provocando lluvias de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Centro Occidente, Los Andes y Zulia.

De igual modo, no se descartan precipitaciones dispersas en la Región Central.

Mientras que para las próximas seis horas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología espera que prevalezca cielo parcialmente nublado y algunas zonas con escasa nubosidad.

También se esperan zonas nubladas productoras de precipitaciones variables en áreas de Bolívar y Zulia.

Además, el Inameh indicó que la situación sinóptica es influenciada principalmente por la vaguada monzónica activa al norte de Colombia y el transporte de humedad por los vientos alisios sobre la línea costera.

