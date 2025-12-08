Lluvia de meteoros en Venezuela: estas serán las fechas donde se verán con mayor intensidad

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela se prepara para observar la Lluvia de Meteoros Gemínidas, considerada uno de los fenómenos astronómicos más intensos del año.

Aunque la actividad de las Gemínidas comenzó el jueves 4 de diciembre, el espectáculo alcanzará su máxima intensidad en la noche del 13 de diciembre y la madrugada del 14 de diciembre.

Fechas Clave

La ubicación geográfica del país es especialmente favorable para el disfrute de este fenómeno.

El punto radiante estará ubicado en la constelación de Géminis, la noche del sábado 13 a la madrugada del domingo 14 de diciembre.

Bajo cielos despejados, se esperan hasta 150 meteoros por hora, un rendimiento visual calificado de "excepcional" por los expertos.

Para maximizar la experiencia de observación, se deben seguir estas recomendaciones:

Alejarse de la Contaminación Lumínica: Es crucial ubicarse en áreas rurales o apartadas de las luces artificiales de las ciudades. Adaptación Visual: Permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante al menos 20 minutos antes de iniciar la observación, mejorando significativamente la percepción de los meteoros.

Eventos Astronómicos de Diciembre

Diciembre es un mes cargado de actividad celeste, además de las Gemínidas:

Luna Nueva: Se podrá observar el 20 de diciembre .

Última Lluvia de Meteoros: El mes concluirá con la lluvia de meteoros Úrsidas, visibles entre el 22 y 23 de diciembre.

