Diosdado Cabello convoca a movilización en Caracas este 10 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 8 de diciembre, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, hizo un llamado a las bases y al pueblo en general a participar activamente en una movilización en Caracas.

En rueda de prensa, Cabello explicó que la convocatoria tiene como objetivo conmemorar la histórica Batalla de Santa Inés, una fecha crucial en la Guerra Federal venezolana.

Diosdado Cabello convoca a movilización en Caracas

En ese contexto, recordó que la Batalla de Santa Inés, convocada originalmente por Hugo Chávez en 2004, simboliza la defensa de la independencia, la soberanía y la vida del pueblo venezolano.

“Vamos a tener una movilización en Caracas extraordinaria de campesinos, juventud campesina, pescadores y mujeres campesinas, y ahí estará el Partido Socialista Unido de Venezuela apoyando esa iniciativa”, precisó.

También visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube