Potente sismo genera alerta máxima de tsunami en Japón: aquí los detalles

Un potente terremoto de magnitud 7,6 sacudió las costas del norte de Japón este lunes, lo que provocó la activación inmediata de una alerta de tsunami en la región.

El sismo, generó la preocupación de las autoridades locales ante la posibilidad de que olas de gran altura impacten la zona costera en las próximas horas, exigiendo a los residentes evacuar las áreas de peligro.

Potente sismo genera alerta máxima de tsunami en Japón

Los detalles preliminares indican que el epicentro se ubicó en el norte del país, aunque aún no se han reportado oficialmente daños graves o víctimas.

Las autoridades japonesas han emitido un llamamiento urgente a los ciudadanos que se encuentran cerca de la costa para que se dirijan a terrenos altos y sigan las indicaciones de evacuación.

La magnitud del sismo ha puesto en máxima vigilancia a las zonas costeras, recordando la vulnerabilidad sísmica de Japón.

Se esperan más informes en breve sobre la altura de las olas y el impacto real del fenómeno.

