Chepa Candela: La Lili Estefan le lanzó fuertes dardos a la Organización Miss Universe…

¡¡Jelou darlings!!… ¡¡Feliz inicio de semana!!… Esta laboriosa e incansable cronista, aquí está lista, ¡como siempre! (entre gaitas, guirnaldas, y compras nerviosas), para entrarle de lleno a este ameno “parling” que diariamente los pone al tanto de todo lo que pasa, sucede y acontece en esta “fauna farandulera”, donde los chismes, bretes, tramoyas, rollos, tretas y todo lo que sirva de “adobo” al cotilleo, son como las hallacas: ¡nunca faltan en diciembre!…

Nina Sicilia

Yyy como de chismear se trata (porque para eso es que me pagan mi buena “macolla” en “biyuyos” verdes, o sea que el placer es ¡por partida doble!), sin más preámbulos arranco el “parling” contándoles que luego de cuatro días de haber entregado su cetro como “Miss Venezuela Universo 2024”, las redes sociales siguen enardecidas y en contra de la NINA SICILIA a raíz del desplante público que le hizo a la Stephany Abasali… Mucho se había rumorado que entre ese par de dos no todo era color de rosa; que ambas se masticaban, pero no se tragaban, y a la muestra quedó ese chucuto acto de despedida que le organizó la Sicilia a la Segunda Finalista del Miss Universo 2025 y Miss Universe America 2025… Cuentan las malas lenguas (y ¡trúa! ¡trúa! cual cotorra, repite la mía) que la Nina, en venganza de todas las calenturas que agarró en contra de la Stephany, le exigió al equipo de producción de ese horroroso templete que la susodicha debía desfilar en su “noche final” sin banda y sin corona, y por si fuera poco, tenía prohibido emitir una palabra durante toda la ceremonia; es decir, le aplicaron la Ley del Hielo… Con esta malévola intensión, Nina pensó que iba a pasar colada, pero lo que nunca imaginó es que la avalancha de seguidores que tiene la Abasali se iba a ir en su contra porque la maldad fue más que evidente, y aún no le perdonan que le haya hecho semejante desplante, teniendo en cuenta que la participación de la Miss Venezuela Universo 2024 fue magistral a nivel internacional, y muy a pesar de la rabia interna (y personal) que esta le pueda tener, su rol debe ser el de una Gran Líder, y debe gerenciar a favor de un público que hoy le reprocha y le restriega en su cara su mala gestión…

Emely Francesca Barile

Yyy si de certámenes se trata, otra que no da puntada sin dedal es la EMELY BARILE (¡suuuustooo!), y es que desde que a la susodicha se le metió el capricho de ser Reina de Belleza, no ha dejado de montar escándalos en las plataformas 2.0 para ganar la atención, la lástima y la aprobación de “tuttos” sus seguidores… Recordemos que esta pesadilla (¡diiigooo!), este cuento, inició con una campaña de prensa que ella misma orquestó diciendo que iba a participar en el Miss Venezuela 2025… Luego montó una olla llorando a moco suelto porque la Organización Cisneros y Venevisión le pintaron un ave doméstica y le dijeron que ella de Miss tiene lo que yo tengo de discreta (dígase: ¡NADA!)… Posterior a esos escándalos, se trepó por esas líneas digitales (que hoy en día, de manera sorpresiva y hasta ilógica, superan cualquier talento y mérito profesional) para exigir una corona, y en consecuencia, le encasquetaron el título de Reina Hispanoamericana Venezuela 2025, porque según ella es tan Miss como una Bárbara Palacios, Irene Sáez, Maritza Sayalero, María Gabriela Isler, y paren ustedes de contar… El caso es que ahora (con corona y todo) a la mujer se le ocurrió la brillante idea de tirarle a su “compañera de concurso”, Bárbara Bompart, insinuando que esta le está haciendo la guerra y que lamenta que no celebre junto a ella su actual y muy “merecido” título… ¿Tú has visto?... Definitivamente, la Emely ha demostrado que en las redes sociales ella se mueve como pez en el agua, y si no están hablando bien, mal o regular de su persona, siempre busca la manera de encender la hoguera y poner su nombre en el tapete; por eso ahora va en contra de la Bompart… ¿La intención?... Restarle méritos por las vías digitales y evitar a toda costa que se acerque a la corona del “Miss Grand Venezuela 2025” que, por cierto, era la diadema que la Emely quería, y ¡NO! este premio de consolación…

Lili Estefan

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que la LILI ESTEFAN se dejó de filtros y explotó en contra de la Organización Miss Universe diciendo que dejó de ser un certamen de glamour y “se convirtió en un concurso de quinta”… La animadora de “El Gordo y La Flaca” dejó a más de uno en un tacón y sin tapita tras revelar que hay desorganización, falta de seguridad, y cero transparencia dentro del proyecto universal… Ante estas declaraciones, muchos aplaudieron su punto de vista, mientras que otros dicen que la mujer está hablando enardecida (y picada) porque su hija (Miss Universe Cuba 2025, Lina Luaces) quedó como las focas del Miami Seaquarium; explíquese: aplaudiendo frente al público… ¡Fin!...

