Chepa Candela: Fuertes "runrunes de tramoya" sacuden el Miss Venezuela

…Yyy les doy nuevamente la bienvenida a quienes posan sus “visores” en esta, la columna más esperada, leída y copiada del mundillo farandulero, donde se cotillea ¡¡saaabrooosooo!!…

Miss Venezuela 2025

Así que a la voz de ¡”daaaleee que no viene carro”!, corto este preámbulo para contarles que la elección de MISS VENEZUELA 2025 entró en su cuenta regresiva y esta edición mantiene comiéndose las uñas ¡hasta de los dedos de los pies! No solo a las 22 candidatas que están fajadas por la corona sino porque, la palabra tramoya está sonando más que nunca en el ambiente porque dicen que ya eso está listo…que todo está arreglado y que el título de nueva soberana del país, ya tiene nombre y apellido, pues lo que se hará ese día no será más que un parapeto…¡¡Sustoooo!!...Todos esos runrunes vienen corriendo como la pólvora en estos últimos días… y se han acentuado a medida que se acerca la noche de mañana jueves…Ahora yo les dio una cosa que haya tramoya no me “extraña-araña” porque no es la primera vez que sucede, solo que en esta oportunidad son las mismas misses las que comentan que la trampa está hecha…y algunas de ellas han utilizado a sus voceros para que rieguen la “bola” en las redes sociales, diarios y portales…Es que hasta esta Chepa recibió un “guasá” anónimo a través del cual me lanzaron esa “bomba” que aquí les estoy batiendo…Como quiera que sea, esta nueva edición del “templete” más importante del país ha logrado recuperar en algo el interés que antes despertaba…y que se había perdido de un tiempo a esta parte…¡Amanecerá y veremos!...

Jalymar Salomón

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que JALYMAR SALOMÓN (¿se acuerdan de ese cuerpo?). Recibió en su casa a la coreógrafa Marjorie Flores (¿les suena ese nombrecito?), la misma con la que tuvo tremendo “agarrón” en "El club de los tigritos"… ¿La razón de esa visita?… Resulta que en el documental “El último rugido" hecho por Luis Olavarrieta, la profesora dejó en la calle a la animadora al revelar su mal genio y ratificar lo alzada que fue al sabotearle los ensayos y responderle con groserías y todo…por eso ante lluvia de comentarios sobre la razón por la que la artista se dedicó a hacerle la vida cuadros, tuvo que invitarla a su casa…y mostrar que ese clima tenso fue en el pasado y que ahora entre ellas todo es paz y amor…me dicen que la Yalymar Salomón no aguantó la “pela” de sus mismos fans le pidieron a gritos que se disculpara públicamente con la bailarina…y por eso fue que le abrió las puertas de su casa para demostrar que esa guerra quedó en el pasado…

Televen

Yyy desde los predios de TELEVEN me llega la onda de que el despido de Aigil Gómez y Jesus De Alva tiene con “las barbas en remojo” a todos aquellos talentos que se “rebuscan” promocionando otras marcas, pues no les alcanza la miseria de sueldo que pagan en dicho canal…y que muchos de ellos han optado por el bajo perfil ya que a raíz del “atajaperro” que le armó a ambos dos, a quienes les aplicaron el ácido y terminaron botándolos, la orden de la gerencia es salir de todos esos artistas que desatiendan sus obligaciones en pantalla irrespetando su contratación…y no es que le estén prohibiendo que “maten sus tigres” , pero tienen que darle prioridad a la televisora…De lo contrario ¡van ¡pá fuera!...ídem que sucedió con el exmister maracucho y la animadora de “La Bomba”, que no corrió con la misma suerte de María Gabriela Rico, a la que también habían botado y luego fue renganchada, a según y porque se movió en las alturas y logró que a través de una “palanca” la regresaran a la nómina…A según…¡y a mí que me registren!...

