Diosa Canales encarna a Selena Quintanilla: ¿Cómo suena un clásico de la 'Reina del Tex-Mex' en la voz de la vedette venezolana?

La vedette venezolana Diosa Canales, decidió rendir un emotivo tributo a una de las figuras más influyentes de la música latina, cantante fallecida Selena Quintanilla, la criolla anunció el lanzamiento de un cover de uno de los temas más icónicos de la "Reina del Tex-Mex".

A través de sus redes sociales, la cantante venezolana compartió un adelanto de lo que será una nueva versión de "Como la flor", la balada que se convirtió en uno de los grandes éxitos de Selena y que hoy sigue siendo un himno de desamor y nostalgia.

"Gran Estreno 5 de Diciembre", escribió Diosa Canales junto al video publicado en su cuenta de Instagram. En el video, la criolla luce una réplica exacta del famoso mono morado brillante, pieza que Selena Quintanilla inmortalizó durante su último concierto masivo en el Astrodome de Houston en 1995.

Este detalle no solo es un homenaje visual, sino que demuestra la seriedad con la que Diosa Canales aborda el tributo, y busca honrar tanto el talento musical como el impacto cultural y de moda de la fallecida estrella.

Con este proyecto, la vedette no solo sorprende a sus seguidores, sino que busca conectar con los millones de fanáticos de Selena Quintanilla alrededor del mundo.

