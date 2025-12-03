En imágenes: el lujoso diseño del anillo que confirma compromiso entre Miley Cyrus y Maxx Morando

Suscríbete a nuestros canales

Durante el estreno de la nueva entrega de la saga 'Avatar: Fire and Ash', la conocida cantante y actriz, Miley Cyrus, lució un deslumbrante accesorio en el dedo anular de su mano izquierda, con lo que confirmaría su compromiso con el músico Maxx Morando.

Tras cuatro años de noviazgo relativamente discreto, la pareja da un paso decisivo que ha sido verificado por importantes medios estadounidenses, poniendo fin a la era de especulaciones.

Medios internacionales, destacaron que el anillo es una creación de la aclamada diseñadora de joyas Jacquie Aiche y se presenta con una impactante piedra de corte cojín (cushion-cut), conocida por su forma cuadrada con esquinas redondeadas que maximiza el brillo.

El diamante que luce la pieza está sobre una gruesa y llamativa banda de oro amarillo de 14 quilates, según informó la revista People.

Miley Cyrus, de 33 años, y Maxx Morando, de 27 años y baterista de la banda de rock Liily, han mantenido su relación lejos del drama mediático. Sin embargo, aunque son discretos, han asistido juntos a eventos de alto perfil, incluyendo desfiles de moda de Versace y los Premios Grammy 2024, donde la cantante ganó sus primeros premios por su éxito mundial "Flowers".

Este compromiso marca una nueva etapa en la vida de la artista, cuyo matrimonio anterior con el actor Liam Hemsworth terminó en 2020. Por ahora, Cyrus y Morando optan por la discreción, dejando que el brillo de su amor, y su impresionante anillo, hable por ellos.

Aunque la noticia del compromiso está confirmada, aún no hay detalles sobre la fecha o el estilo de la posible boda.

