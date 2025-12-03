Por este motivo Sabrina Carpenter se va en contra de la Casa Blanca: Estoy horrorizada

Suscríbete a nuestros canales

La controversia estalló esta semana cuando la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X publicó un video editado con fines políticos sobre redadas de inmigración y deportaciones. La pieza audiovisual, compartida por el usuario @WhiteHouse, utilizaba como banda sonora el éxito global de Sabrina Carpenter, "Juno", sin haber obtenido el permiso previo de la artista o su equipo.

La canción sonaba de fondo mientras se mostraban imágenes de operativos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y se destacaban cifras de deportaciones realizadas durante la administración actual.

La respuesta contundente de Carpenter: "Horrorizada"

La reacción de Sabrina Carpenter, de 26 años, fue inmediata y pública. A través de un comunicado difundido por sus representantes y en sus propias redes sociales, la estrella expresó su indignación y desautorizó categóricamente el uso de su música.

"Estoy horrorizada y desconsolada de que mi música fuera usada en un video de la Casa Blanca que propaga una retórica anti inmigrante", declaró Carpenter. Enfatizó que su canción "nunca fue creada ni pensada para ser parte de una agenda inhumana" y solicitó explícitamente a la Administración Trump que "cese inmediatamente el uso de mi música y se asegure de que no vuelva a suceder".

Fuentes cercanas a la artista confirmaron que su equipo legal ya se puso en contacto con las autoridades para exigir la retirada del video y prevenir futuros usos no autorizados.

La postura de la Casa Blanca y el debate público

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido un comentario oficial detallado sobre la queja de Carpenter. El video original permanece publicado en la cuenta oficial, aunque sin la música de fondo luego de las protestas.

El incidente ha reavivado un debate recurrente en la política estadounidense: el uso no autorizado de música por parte de campañas y gobiernos. Numerosos artistas, desde Linkin Park hasta Rihanna, han confrontado anteriormente a políticos de diversos partidos por utilizar sus canciones en mítines o propaganda sin consentimiento. El caso de Carpenter destaca por dirigirse directamente a la oficina del Presidente en ejercicio y por el sensible contexto migratorio en el que se enmarca.

