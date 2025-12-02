La contundente respuesta de Ariana Grande a las críticas sobre su cuerpo: Estoy saludable

Suscríbete a nuestros canales

Ariana Grande se dirigió directamente a sus seguidores y críticos a través de Instagram. La artista, de 32 años, compartió un fragmento de una entrevista concedida en diciembre de 2024, acompañándolo con la leyenda: "comparto nuevamente esto por aquí, como un amoroso recordatorio para todos". Este gesto es una respuesta a la nueva ola de comentarios y especulaciones sobre su peso y apariencia física que resurgieron recientemente.

En el video, una Ariana Grande visiblemente emocionada reflexiona sobre la presión constante de los estándares de belleza, un tema que la acompaña desde que era una adolescente en el ojo público.

"Una comodidad que no deberíamos tener"

Durante la entrevista, Grande fue contundente al describir la normalización de criticar la apariencia física como un hábito social dañino. "Creo que en la sociedad actual hay una comodidad que no deberíamos tener en absoluto", declaró, refiriéndose a la costumbre de comentar sobre el aspecto, la salud o la vida privada de los demás.

La estrella de Wicked: For Good enfatizó que este tipo de comentarios es "realmente peligroso", no solo para las figuras públicas, sino para cualquier persona. Puso como ejemplo situaciones cotidianas: "Incluso si vas a la cena de Acción de Gracias y la abuela de alguien dice: '¡Oh, por Dios, te ves más delgada! ¿Qué pasó?' o '¡Te ves más llenita! ¿Qué pasó?'. Es algo incómodo y horrible, no importa dónde ocurra".

Una revelación personal: la verdad detrás de la comparación

Grande aprovechó la oportunidad para revelar un dato personal crucial que desafía las percepciones sobre su cuerpo. La cantante explicó que, a menudo, su físico actual es comparado con una versión pasada que el público consideraba "saludable", pero que en realidad representaba un momento de gran dificultad en su vida.

"El cuerpo con el que estás comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo", confesó. "Yo estaba tomando muchos antidepresivos y bebiendo con ellos y comiendo mal... [Estaba] en el punto más bajo de mi vida cuando me veía de la manera que ustedes consideran saludable, pero que en realidad no era mi saludable". Con esta declaración, buscó ilustrar que la apariencia externa rara vez cuenta la historia completa del bienestar de una persona.

Una lucha de larga data y una postura firme

Ariana Grande no es nueva en esta batalla. La cantante lleva enfrentando escrutinio sobre su cuerpo desde los 16 o 17 años, edad a la que describe haberse sentido como "un espécimen en una placa de Petri". Esta presión constante, admitió, le ha robado alegría en el pasado.

Sin embargo, ahora expresa haber encontrado un nuevo equilibrio. "Tengo mucha suerte de contar con el sistema de apoyo que tengo, que me permite saber y confiar en que soy hermosa", dijo en la entrevista. Su consejo para quienes enfrentan situaciones similares es claro y directo: "De cualquier manera en que puedan protegerse de ese ruido... háganlo. Cuídense porque nadie tiene derecho a decir nada".

Este episodio se suma a otras ocasiones en las que la artista ha abordado el body-shaming, incluyendo un mensaje en TikTok en abril de 2023 donde pidió a sus seguidores ser "más amables y menos cómodos comentando los cuerpos de las personas".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube