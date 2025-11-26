Ariana Grande responde a los comentarios sobre su amistad con Cynthia Erivo: esto dijo la artista

Suscríbete a nuestros canales

Ariana Grande ha explicado finalmente el motivo detrás de los constantes gestos de afecto con su compañera de reparto Cynthia Erivo durante la gira promocional de la película "Wicked: Parte II". En una entrevista para el podcast Good Hang with Amy Poehler, la artista afirmó: "Canalizo mucha energía a través de mis manos. Por eso, siempre estoy agarrando una mano, siempre estoy apretando algo" .

Grande detalló que esta necesidad de contacto físico no es exclusiva de su relación con Erivo, sino una forma personal de comunicación que extiende a las personas con las que se siente conectada. "A menudo depende de con quién esté; me gusta transmitir apoyo, energía y demás" . Sobre el famoso momento en que sostuvo un dedo de Erivo durante una entrevista, la cantante confesó que "Ni siquiera me había dado cuenta de que eso era algo que me caracterizaba hasta que ocurrió" .

Los Momentos Virales que Encendieron las Redes

La gira de prensa de "Wicked" ha estado salpicada de momentos de complicidad entre las dos actrices que los usuarios de redes sociales no han dudado en analizar y convertir en tendencia.

El Dedo Sostenido: El clip que inició gran parte del debate muestra a Grande agarrando suavemente el dedo de Erivo mientras esta respondía a una pregunta sobre cómo los fans estaban "haciendo espacio" ("holding space") con las letras de "Defying Gravity" . La expresión de intensa emoción en ambas convirtió el gesto en un meme instantáneo .

El Ajuste del Collar: En otra ocasión, durante una alfombra roja, Erivo comenzó a recolocarle el collar a Grande, quien, aunque algo distraída, continuó hablando. La cantante luego justificó el acto: "Algo le está molestando. Va a arreglar algo. La conozco" .

Protección en Singapur: La naturaleza protectora de su vínculo se hizo especialmente evidente durante un evento en Singapur, cuando un intruso irrumpió en la alfombra roja y se abalanzó sobre Grande. Erivo reaccionó de inmediato, interponiéndose entre su compañera y el hombre para protegerla, un gesto que fue ampliamente elogiado .

Una Conexión Construida con Esfuerzo

Lejos de ser una estrategia mediática, Grande subrayó que el fuerte vínculo con Erivo es el resultado de un trabajo consciente para mantener la conexión que forjaron durante el agotador rodaje de las dos películas. "Pasa mucho tiempo entre la finalización del rodaje y la gira de prensa. Ambas estamos muy ocupadas, pero hacemos todo lo posible por mantenernos conectadas de esa manera y cuidarnos mutuamente" .

Erivo también se ha referido previamente a esta dinámica. En The Drew Barrymore Show, la actriz se describió a sí misma como una "Capricornio acogedora" y comentó: "Creo que ya me he acostumbrado. Si no hay conexión, me pregunto '¿qué pasa?'" . Ambas han enfatizado que el contacto físico no debe asociarse automáticamente con un romance, sino que puede ser una forma perfectamente válida de comunicación y apoyo platónico .

Una Amistad que Trasciende la Pantalla

En un entorno donde frecuentemente se enfrenta a las mujeres, la historia de amistad y apoyo mutuo entre Grande y Erivo ha resonado con el público. La presentadora Amy Poehler llegó a elogiar esta dinámica, destacando lo "dulce" que era ver cómo se "comprobaban físicamente" la una a la otra en medio del estrés de la promoción .

Con su explicación, Ariana Grande no solo ha aclarado las dudas sobre su relación, sino que ha ofrecido una visión de una amistad sólida y un método personal para manejar las presiones del estrellato. Su historia demuestra que, a veces, un simple apretón de manos puede ser la mejor forma de canalizar la energía y encontrar apoyo en medio del caos.

