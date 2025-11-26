Fin del secreto: Romeo Santos y Prince Royce revelan el proyecto que ocultaron por siete años

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo disco de Romeo Santos, titulado 'Better late than never', es un trabajo completamente conjunto con su colega Prince Royce, según revelaron las estrellas de la bachata en una entrevista con la revista Billboard.

Según informó la agencia de noticias EFE, los famosos nacidos en El Bronx, Nueva York, pasaron años trabajando en secreto en este proyecto musical que verá la luz el próximo 28 de noviembre de 2025. Aunque ambos ya habían grabado tres canciones juntos previamente, nunca las habían dado a conocer.

"No fuimos a estudios públicos, todo se grabó durante vacaciones: estábamos en una villa con amigos y familia, en mi estudio en mi casa de Nueva York. Visitamos (también) su casa muchas veces", destacó Romeo Santos, quien aseguró que la idea surgió de Prince Royce "hace siete años".

Además, confesaron que ni sus amigos y familiares tenían conocimiento del proyecto y mientras trabajaban en ello, incluyo decidieron usar los nombres en código de Batman y Robin a la hora de grabar la música y los videoclips.

Por su parte, Prince Royce contó que el álbum, que en español significa 'Mejor tarde que nunca' y hace alusión a su esperada fusión, está compuesto por 13 cortes donde la bachata predomina, pero existe una mezcla con estilos como el pop, el 'afrobeat' o la onda tropical y cuerpos sonoros como el violín y la guitarra.

El álbum contará con temas como: 'Better late than never', 'Mi plan', 'Jezabel' y 'Loquita por mí', escritos personalmente por ambos artistas.

Con este lanzamiento, los cantantes abrieron la posibilidad de realizar una gira global que sea "un paseo" por los repertorios de ambos: "Cuando suceda, si Dios quiere, no queremos que sea un espectáculo donde él sale, canta sus temas, y yo canto los míos", dijo Santos.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube