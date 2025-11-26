Reaparece la voz inmortal del limpiador de pocetas MAS: el emotivo video con el que Fina Hidalgo solicita ayuda al Ministerio Público

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y locutora Fina Hidalgo, cuya voz ha acompañado a generaciones de venezolanos desde 1967, por el icónico comercial del limpiador de pocetas M.A.S, decidió recurrir a una súplica pública a sus 90 años de edad para recuperar su propiedad.

En un emotivo video, la famosa se dirigió directamente al Ministerio Público y al fiscal general, Tarek William Saab, para solicitar su intervención y poder lograr la pronta restitución de su residencia, ubicada en la urbanización Los Rosales, parroquia Santa Rosalía de Caracas.

"Tengo una propiedad que en estos momentos está en franco deterioro y quienes la habitan se niegan a desalojarla", dijo Fina Hildalgo en el video difundido en redes sociales.

Según las mismas palabras de la actriz, el deterioro de su hogar y la negativa de los ocupantes a retirarse la han forzado a hacer pública esta petición desesperada. Su mensaje subraya la urgencia de su situación y la importancia de una respuesta oportuna de las autoridades.

"Señor Fiscal, yo espero que se me de la pronta restitución de mi propiedad, y en vida es cuando hay que hacer justicia", acotó.

Cabe destacar, que el caso de Fina Hidalgo no es el primero que ocurre en el país.

