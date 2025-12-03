El Miss Venezuela 2025 viene cargado de nostalgia: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Miss Venezuela 2025 repite en los espacios del centro comercial Líder, en un espectáculo que promete emociones y nostalgia para los espectadores.

La transmisión, a través de Venevisión, inicia a las 8: 00 pm. Uno de los momentos más esperados es el homenaje a la animadora Maite Delgado, quien celebra 20 ediciones como cara del concurso, además del musical del elenco juvenil de “Camino a Somos tú y yo”.

Este evento no solo escoge a la reina que representará al país en el Miss Universo, sino que es un gran escenario para artistas locales e internacionales, quienes lo han utilizado como proyección internacional. En la presente edición, el plato fuerte musical estará a cargo del merenguero Miguel Moly, además de Katherine Coll, Manira, Ciscoh, Jeeiph y Neomei, jóvenes promesas del canto.

Las cinco de 2001

Las cartas están echadas. Del grupo de 22 candidatas, hay cinco que destacan no solo por su belleza, sino por su destreza escénica y liderazgo. Desde la redacción de 2001, las cinco “coronables” son: Clara Vegas, Miranda; Gabriela de la Cruz, Yaracuy; María Evangelista Alayón, Amazonas; Mérida, Milena Paola Soto y Valentina Martínez, Dependencias Federales.

La cita es en Puerto Rico

La ganadora de este 4 de diciembre viajará a Puerto Rico el próximo año a defender el tricolor nacional. Aunque rumores que han surgido en redes sociales apuntan a un supuesto cambio de sede, la “isla del encanto” se mantiene firme.

