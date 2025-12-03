Stephany Abasali es puro “paz y amor” con Nina Sicilia

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela 2024, Stephany Abasali, es una mujer de hablar pausado e ideas directas, de pocas palabras, pero con potente mensaje y por eso desmintió los rumores de enemistad o desencuentro con Nina Sicilia, gerente general del certamen de belleza más importante del país.

Abasali, quien logró el puesto de segunda finalista en el polémico Miss Universo 2025, convocó a una rueda de prensa y le salió al paso a todos los chismes que afirmaban la pésima relación entre ella y su jefa.

“La Organización Miss Venezuela estuvo dedicada a mis clases y yo cumplí con mis responsabilidades, tomé todos los consejos que me dieron. La señora Nina-Sicilia- está pendiente de las candidatas, con ella hay una relación de trabajo y compromiso”, aclaró.

También negó, categóricamente, haber elevado alguna exigencia al presidente del Miss Universo, Raúl Rocha, como se dijo en redes sociales. “Al señor Rocha solo lo vi dos veces, una fue cuando visité la sede del Miss Universo, en México, y la otra en un ensayo del Miss Universo, pero no hablé con él, solo lo vi”.

Respecto a la elección de su sucesora, prevista para este 4 de diciembre, dijo que está emocionada y añadió que el certamen es un camino de oportunidades “cuando hay preparación suele aparecer eso que algunos llaman suerte. Durante mi año de preparación recibí clases, que quizá no necesitaba, pero igual las hice, porque mi preparación no solo era para la final, sino para después de esa noche (…) La belleza es temporal, es solo una manera de captar la atención”, detalló la reina.

Entre sus planes está servir como embajadora de la educación. “Creo que la belleza tiene que ir de la mano del intelecto”, sentenció.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube