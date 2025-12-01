Conoce quiénes son las candidatas con chance de ganar el Miss Venezuela 2025

Suscríbete a nuestros canales

La mesa ya está servida para la realización del Miss Venezuela 2025, que repite en los espacios del Centro Comercial Líder, ubicado en el municipio Sucre del estado Miranda, el próximo 4 de diciembre.

Más de una veintena de lindas representantes se juegan el cetro y la banda que ostenta Stephany Abasli, quien se ubicó como segunda finalista del Miss Universo, celebrado en Tailandia y ya se encuentra en el país para coronar a su sucesora.

Como todos los años, el certamen acapara la atención de los internautas, quienes empiezan a posicionar a sus beldades y distribuir sus fotos y videos en los diferentes espacios digitales.

Para la marca 2001, estas son las candidatas con chance real de ganar el título de belleza más importante del país:

Gabriela de la Cruz, Miss Yaracuy, belleza con propósito

La amplia sonrisa y cálida mirada de Miss Yaracuy 2025, le han convertido en una de las grandes favoritas de esta edición. Gabriela De La Cruz, yaracuyana de nacimiento y quien tiene 26 años de edad, posee una impactante figura, amén de su trabajo social con los pacientes de diabetes.

Con estudios en cosmiatría y comunicación social, su incursión en el mundo de las pasarelas y las coronas se vio impulsada por su familia. “Creo que nací con esa sensibilidad, pero mi mamá fue quien ayudó a desarrollarla. Con los años entendí que la pasión que sentía por la estética y la imagen podía transformarse en un propósito, y que el mundo de la moda y la belleza también podía ser un espacio para comunicar, inspirar y acompañar a otros”, añadió.

De La Cruz trabaja hombro a hombro los pacientes de diabetes y sus familiares acerca de una enfermedad común, pero que reviste importantes retos para quien la padece. “Es un proyecto profundamente personal. Vivo con diabetes tipo 1 y, con el tiempo, entendí que hablar de ello podía ayudar a otros. Decidí transformar mi historia en una herramienta educativa para derribar estigmas y acompañar a las familias que atraviesan este camino”.

Clara Vegas, Miss Miranda, heredera de la belleza

El nombre de Clara Federica Vegas Goetz no podía ser ajeno a los certámenes de belleza, porque su mamá, Andreína Goetz Blohm, fue Miss Venezuela 1990.

Nacida en Caracas, hace 23 años, la joven es graduada en artes escénicas en un conservatorio en el Reino Unido y bailarina profesional desde niña. De hecho, vivía en Londres desde 2021, pero regresó a Caracas en junio pasado para la graduación de su hermana menor, Joyce Vegas, y empezó a subir contenido en redes sociales. Sus seguidores la instaron a inscribirse en el concurso y ella atendió la sugerencia. En agosto pasado se confirmó su selección como candidata y en septiembre recibió la banda de Miss Miranda.

Al salir de la entrevista con el jurado, integrado en su mayoría por extitulares del Miss Venezuela, manifestó su emoción tras enfrentarse al comité. “No entienden mis nervios con tantas mujeres bellas e inspiradoras como jurado. Las admito a todas”, puso como leyenda en un video subido a su cuenta de TikTok la también modelo.

María Evangelista Alayón, Miss Amazonas, la abogada que busca la corona

La abogada María Laura Evangelista Alayón tiene 28 años y participó en el Miss Carabobo en 2017, pero esa vez no se hizo con el título. Ahora, más madura y con ganas de arrasar, se perfila como una de las infaltables en el top final del Miss Venezuela.

A su juicio, la educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país y desea impulsarla con la plataforma del certamen. “Estoy convencida de que estudiar y formarse profesionalmente no solo abre puertas, sino que transforma la realidad que vivimos y no solo de la persona, sino de su familia y su comunidad. Por eso, si tuviera la oportunidad de usar el poder del Miss Venezuela, lo aprovecharía para ser voz que genere conciencia sobre la importancia de estudiar”, dijo en entrevista concedida al portal del Miss Venezuela.

La modelo profesional profesional habla inglés desde niña, idioma que también enseña. Agradeció a su docente por todos los valores que recibió en el aula. Lo que hizo por mí – su profesora de inglés- fue mucho más que enseñar, marcó mi infancia y me mostró que la educación puede ser un acto de amor que deja huella para siempre. A veces cuando enseño inglés me acuerdo de esos días y me da gusto enseñar con el mismo compromiso”, expresó.

