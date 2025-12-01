Miss Venezuela 2025: Maite Delgado comparte detalles de lo que será la "Noche más Linda"

Suscríbete a nuestros canales

El próximo jueves 4 de diciembre se llevará a cabo la gala final del Miss Venezuela 2025 y la exreina de belleza, Maite Delgado ya se prepara para ser la anfitriona de la "Noche Más Linda" por cuarto año consecutivo desde su regreso.

Para nadie es un secreto que la presencia de la famosa conductora siempre garantiza espectáculo, elegancia y, sobre todo, ese toque magistral que solo ella sabe imprimir a la transmisión del certamen de belleza más esperado por los venezolanos.

A través de sus redes sociales, Maite Delgado compartió con sus seguidores sus ensayos y cómo se prepara la animación del Miss Venezuela. Además, al criolla confesó que este año celebrará 20 años desde la primera vez que dijo "Buenas Noches Poliedro".

"Se ve lo importante, lo feliz, comprometida y algo estresada que estoy por tener la oportunidad de vivir este Miss Venezuela y celebrar 20 años desde la primera vez que dije 'Buenas Noches Poliedrooooo' con un hermano que me regaló la televisión hace casi 40 años", escribió en la red social de la camarita.

Recordemos que, para Maite Delgado, esta no es una participación más; se prepara para sumar su vigésima aparición como animadora principal del concurso. Su regreso es celebrado por el público, que la considera el rostro irremplazable del evento.

La modelo compartirá el rol de anfitrión con el animador zuliano, José Andrés Padrón, y el Miss Venezuela ase realizará en los espacios del Centro Comercial Líder en la ciudad de Caracas, un escenario que se vestirá de gala para recibir a las candidatas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube