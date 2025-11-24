Miss Venezuela revela su jurado de lujo: estas son las encargadas de escoger a la nueva reina

Suscríbete a nuestros canales

La Organización Miss Venezuela presentó oficialmente a las siete mujeres que tendrán la responsabilidad de elegir a la sucesora de Stephany Abasali. La gala final está programada para el próximo 4 de diciembre en el Centro Comercial Lider de Caracas, donde 22 candidatas competirán por la corona nacional.

El panel refleja una cuidadosa selección que combina experiencia en certámenes, comunicación y trabajo social. Entre las juradas se encuentran Sthefany Gutiérrez, Miss Venezuela 2017 y segunda finalista del Miss Universo 2018, quien aporta su visión de liderazgo y experiencia internacional; Thalía Olvino, Miss Venezuela 2019, reconocida por su labor social a través de la Fundación MPM; y Luiseth Materán, Miss Venezuela Universo 2021, quien suma su perspicacia comunicacional como periodista y actriz.

La mirada de los medios y el compromiso social

Completan el jurado figuras con diversas trayectorias. Osmariel Villalobos, presentadora y empresaria, aporta su carisma mediático y energía vibrante, mientras que Mariana Jiménez, Miss Venezuela 2014, contribuye con su experiencia como modelo internacional.

Desde la perspectiva social y humanista, Verónica Rodríguez de Guruceaga, presidenta del Centro Ghandi, ofrece su invaluable liderazgo en trabajo social. El cierre comunicacional lo proporciona Milagros Zambrano, directora de Información de Venevisión, cuya experiencia periodística garantiza una mirada profesional integral.

La sucesión de una reina en transformación

La ganadora heredará el legado de Stephany Abasali, quien recientemente obtuvo la posición de segunda finalista en el Miss Universo 2025 celebrado en Tailandia. Este anuncio del jurado se produce en medio de un proceso de transformación dentro de la organización, que recientemente despidió a María Gabriela Isler después de siete años como Directora de Formación y Comunicaciones.

