En video: así suena el nuevo tema de Alejandro Sanz junto a Elena Rose

La cantante venezolana Elena Rose y el artista español Alejandro Sanz, decidieron unir sus voces para lanzar el sencillo "Rimowa", un tema incluido en el más reciente trabajo del famoso, ¿Y Ahora Qué +?, no es solo una colaboración vocal, sino el testimonio de una química creativa y personal que la propia Rose describe como predestinada.

Tras el lanzamiento, la criolla utilizó sus plataformas para rendir un homenaje sincero a su colega, revelando la intensidad del afecto y la gratitud que siente por el cantautor de "Corazón Partío".

“Que sueño hecho realidad decir que te quiero, que te honro y que te respeto Ale. Siempre lo he dicho: yo siento que esto es de vidas pasadas; espero ser familia en todas”, afirmó Elena Rose.

Además, agradeció al cantautor por su apoyo: “Gracias por tu maestría. Gracias por quererme y creer en mi”.

"“Rimowa”nació después de volar mucho, después de arriesgarnos a cumplir nuestros sueños … hemos ganado y perdido tanto en el camino", agregó la cantante en sus redes sociales.

La unión musical entre Elena Rose y Alejandro Sanz no solo enriquece el panorama musical actual, sino que establece un puente generacional y cultural, demostrando que la sensibilidad y el arte no tienen fronteras.

