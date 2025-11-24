Guerra en el reguetón: Raphy Pina habla del conflicto con Don Omar que le costó 100.000 dólares

Suscríbete a nuestros canales

El productor y empresario musical Raphy Pina, a pesar de cumplir condena por posesión ilegal de armas, logró acaparar la atención de las redes sociales y del género urbano, y su momento más viral se dio cuando habló sobre la supuesta amenaza de muerte que recibió por parte del reguetonero Don Omar.

El video es parte de la miniserie documental "Quién es Raphy Pina" que el productor lanzó desde prisión, buscando contrarrestar las acusaciones que Don Omar había hecho previamente en una extensa entrevista con el productor El Chombo en 2022.

Según el productor, la tensión se desató debido a la tardanza de Don Omar para su presentación en Viña del Mar. Con un público impaciente y molesto, Pina se vio en la obligación de enfrentar al "Rey" por su falta de puntualidad. Lo que siguió fue una acalorada discusión que escalaría a niveles insospechados.

"Me dijo que si él no llegaba a tiempo a Viña iba a salir diciendo que eso era mi culpa, que tenía que resolverle el vuelo y hacerlo llegar a tiempo", confesó Raphy Pina en el video difundido en redes sociales.

Además, destacó que para no tener problemas mayores tuvo que hacer su mayor esfuerzo para conseguir un avión privado que llevara a Don Omar hasta Chile para tener su presentación. "Pagué 100 mil dólares para que mi reputación no se jodiera y poderle resolver", acotó.

La serie de videos virales de Raphy Pina se ha convertido en un fenómeno mediático, ofreciendo a los fanáticos del género una mirada cruda y sin filtro a las luchas de poder y las intrigas personales que se desarrollan a puertas cerradas en la cima de la industria musical urbana.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube