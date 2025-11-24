Natti Natasha enfrenta prueba de fe junto a su familia: mira el emotivo mensaje de la cantante

Suscríbete a nuestros canales

La cantante de música urbana, Natti Natasha, compartió un emotivo mensaje con sus seguidores, en el que reveló que su segunda hija, Dominique Isabelle, nacida hace apenas unas semanas, enfrentó un "momento delicado" de salud poco después de su llegada al mundo.

A través de sus redes sociales, la famosa hizo una confesión que conmovió a sus millones de fans. En su mensaje, la dominicana expresó que ha estado "viviendo un proceso hermoso y lleno de plenitud" con sus dos hijas (incluyendo a su primogénita, Vida Isabelle), pero hizo hincapié en el valor que ha encontrado en el silencio y la fe durante esta etapa.

“Hoy más que nunca valoro el silencio, la fe y el amor. Viviendo un proceso hermoso y lleno de plenitud… disfrutando cada segundo con mis dos tesoros. Nuestra bebé llegó con una fuerza increíble. Pasó por un momentito delicado, pero gracias a Dios está bien, fuerte y creciendo como una Princesa”, fue la declaración de Natti Natasha.

Aunque la esposa del productor musical Raphy Pina no ofreció detalles específicos sobre la naturaleza del problema de salud que enfrentó la pequeña, sus fanáticos se quedaron tranquilos al saber que ya no había peligro.

"Gracias por el cariño, por los mensajes y por siempre estar pendientes. Los llevo presentes, aunque esté calladita… yo también los pienso", finalizó en su mensaje que acompañó con una foto junto a sus dos hijas.

