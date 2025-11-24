Se apaga una voz histórica del reggae: Jimmy Cliff fallece a los 81 años

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la música y la cultura popular está de luto. Jimmy Cliff, uno de los artistas más influyentes del reggae, falleció a los 81 años. Su esposa, Latifa Chambers, confirmó que el deceso ocurrió tras una convulsión seguida de neumonía. La noticia ha generado un amplio impacto en Jamaica y en la comunidad musical internacional, recordando a un hombre cuya voz y trayectoria marcaron a generaciones.

Trayectoria y legado musical

Nacido como James Chambers el 30 de julio de 1944 en St. James, Jamaica, Jimmy Cliff comenzó a destacar desde joven por su talento y carisma. Durante más de seis décadas, grabó más de 30 álbumes, fusionando reggae, ska y rocksteady, y llevando su música a todos los rincones del mundo.

Cliff también dejó huella en el cine. Su papel protagónico en “The Harder They Come” (1972) no solo consolidó su fama, sino que ayudó a que la música jamaicana alcanzara audiencias internacionales, convirtiendo a la película en un clásico cultural.

Éxitos y aportes destacados

Entre sus canciones más recordadas se encuentran “Many Rivers To Cross”, “You Can Get It If You Really Want” y su versión de “I Can See Clearly Now”. Su música combinaba ritmos pegajosos con mensajes sociales y de superación, convirtiéndose en un vehículo de conciencia y esperanza para millones de oyentes.

Incluso en sus últimos años, Cliff continuó trabajando en proyectos que reflejaban su compromiso con temas sociales y humanitarios, manteniendo su relevancia artística y cultural.

Reconocimientos y distinciones

A lo largo de su carrera, Jimmy Cliff recibió numerosos honores:

Orden del Mérito de Jamaica, uno de los máximos reconocimientos de su país.

Inclusión en el Rock and Roll Hall of Fame en 2010.

Múltiples premios y reconocimientos internacionales por su trayectoria musical y su influencia global.

Estos galardones reflejan el impacto y la trascendencia de un artista que supo llevar la música jamaiquina a audiencias de todo el mundo.

Reacciones

Su esposa Latifa Chambers compartió la noticia en redes sociales, destacando la fuerza y dedicación de Jimmy Cliff a lo largo de su vida y agradeciendo a su familia, amigos, colegas y fanáticos por acompañarlo durante su carrera. “Su apoyo fue su fortaleza”, escribió.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, lo despidió como “un verdadero gigante cultural cuya música llevó la esencia de Jamaica al mundo entero”. Fanáticos, colegas y medios internacionales han expresado su dolor y homenajeado su legado, destacando su influencia duradera en la música y la cultura global.

Jimmy Cliff deja un vacío en la música reggae y en la cultura mundial, pero su voz, sus canciones y su ejemplo artístico permanecerán por siempre. Su legado seguirá vivo en cada nota, en cada película y en cada generación que encuentre en su música inspiración y mensaje.

