Comunicado oficial sobre Gabrielle Henry: la Organización Miss Universe aclara estado de salud de la representante de Jamaica

La Organización Miss Universe emitió un comunicado oficial para actualizar al público sobre el estado de Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, tras el accidente que sufrió en el escenario durante el certamen.

Luego de diasyde incertidumbre, la organización confirmó que la joven se encuentra estable y en buen estado de salud, y que pronto será dada de alta del hospital.

Raúl Rocha, Presidente del Miss Universe, enfatizó que se mantiene la discreción sobre los detalles médicos, respetando la privacidad de Gabrielle Henry y de su familia.

Atención inmediata tras el accidente

Según el comunicado, al momento del incidente se tomaron medidas inmediatas para garantizar su seguridad. Rocha relata que se acercó personalmente para asistir a Gabrielle, coordinó la atención médica urgente y supervisó su traslado al hospital. También permaneció en la sala de emergencias junto a la familia, asegurando que se siguieran protocolos de precaución más allá de los estándares habituales.

Para garantizar total claridad sobre su condición, se contrataron especialistas médicos adicionales que realizaron múltiples evaluaciones profesionales.

Apoyo total a la familia

La Organización Miss Universe asumió la totalidad de los gastos relacionados con el accidente, incluyendo alojamiento cercano al hospital, transporte, cambios de boletos aéreos y personal dedicado para asistir a la familia durante todo el proceso.

El comunicado señala que, aunque los últimos cuatro días incluyeron momentos difíciles y preocupaciones inesperadas, todos los problemas se resolvieron exitosamente gracias a la atención médica especializada.

Estado actual y próximos pasos

Gabrielle Henry está ahora estable y a punto de recibir el alta hospitalaria. La organización destacó que continuará compartiendo información únicamente cuando sea esencial, con profesionalismo, sensibilidad y respeto por la privacidad de la candidata y su familia.

Miss Universe también pidió a los medios y al público no dar crédito a especulaciones infundadas, recordando que la prioridad siempre ha sido el cuidado y la recuperación de Gabrielle Henry.

