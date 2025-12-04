Emily Galaviz revela sus retoques estéticos y confiesa las luchas personales que ha pasado por las críticas

Suscríbete a nuestros canales

En su conversación con Rocío, Emily Galaviz decidió aclarar de una vez por todas las dudas sobre su transformación física. Contó que su paso por el quirófano comenzó por un motivo funcional: una obstrucción nasal que le causaba dificultades para respirar y hasta episodios de descompensación durante un viaje a Colombia. Aprovechando esa cirugía, pidió también un perfilamiento nasal para mejorar la punta y equilibrar su estética facial.

La artista añadió que se realizó un aumento de busto y que actualmente mantiene una lipomarcación, cuyo resultado final, según explicó, depende del trabajo constante en el gimnasio. Emily dijo que, aunque durante mucho tiempo evitó la idea de operarse por inseguridades, terminó aceptando que podía hacerse algunos ajustes mientras solucionaba su problema respiratorio.

Su respuesta a las críticas sobre su imagen

Durante el episodio, Galaviz se refirió a la ola de comentarios que recibe a diario y aseguró que respeta la opinión de cada persona, pero recordó que su carrera se fundamenta en la música y en su desempeño como artista. Según afirmó, la crítica es parte del medio, y cualquier figura pública está expuesta a ella.

Emily destacó que prefiere que el público la reconozca por su talento y por su trabajo en tarima. Añadió que su compromiso es con la música y con quienes siguen su carrera, dejando claro que las opiniones externas no definen su trayectoria.

Sus confesiones emocionales

La cantante aprovechó la entrevista para hablar de una faceta menos conocida: sus batallas con episodios de depresión. Relató que ha vivido momentos difíciles, pero que ha aprendido a gestionarlos con el tiempo, encontrando mecanismos que le permiten continuar con su vida profesional y personal.

Galaviz explicó que compartir estas experiencias no busca generar conmoción, sino mostrar que detrás de cada artista hay luchas internas que pocas veces se conocen. Aun así, aseguró que continúa avanzando, enfocada en su música y en mantener el equilibrio emocional.

