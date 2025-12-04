Shakira reflexiona sobre su relación con Piqué: esto dijo de su ex pareja

Suscríbete a nuestros canales

En una de las entrevistas más personales desde su separación, Shakira ha mirado hacia atrás en su relación de más de una década con el exfutbolista Gerard Piqué con una perspectiva filosófica y en paz. La charla, concedida al presentador Alejandro ‘Marley’ Wiebe para el programa argentino 'Por el Mundo' de Telefe, revela a una artista que ha transformado el dolor en arte y ha encontrado sentido a una de las experiencias más mediáticas de su vida.

Una reflexión íntima sobre el destino

Lejos de la ira que plasmó en canciones como Bzrp Music Sessions, Vol. 53, Shakira abordó la ruptura desde una mirada serena y reflexiva. La cantante compartió una pregunta íntima que se ha hecho: "A veces pienso, incluso: ‘¿Será que me pasó todo esto porque era lo que me tocaba en esta vida?’".

Para ella, esta vivencia, con todo su dolor, tuvo un propósito mayor: servir de espejo y aliento para otras personas. Explicó que todo lo sucedido fue "la gasolina para este motor que se encendió y que sigue en marcha", afirmando que siempre se aprende una lección de las experiencias difíciles. La artista se ve ahora como un referente para quienes han pasado por un final de relación no deseado.

Del dolor al arte: una "transmutación" sanadora

Shakira describió el proceso creativo posterior a la separación como una "transmutación". Detalló cómo canalizó sus emociones más crudas hacia su música: "Pasar de la frustración, de la rabia, el dolor, la tristeza... y transformarlo en arte, en creatividad e inspiración. Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo".

Un apoyo fundamental fue el de sus amigos y fans. La cantante agradeció especialmente el acompañamiento de colegas como Alejandro Sanz y Carlos Vives, y los miles de mensajes de sus seguidores, que la hicieron sentir arropada. Con humor, bromeó al definir su vínculo con el público como "quizás la historia de amor más larga que he tenido".

Un inesperado reconocimiento a Piqué

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista fue cuando Shakira dedicó un elogio a su expareja como padre de sus hijos, Milan (12 años) y Sasha (10 años). Tras destacar el talento artístico que ellos heredaron de ella, afirmó con sinceridad: "También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado".

Shakira explicó que esta cualidad es crucial para sus hijos: "Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable". Este reconocimiento marca un contraste notable con la etapa de reproches públicos y supone una mirada madura hacia su rol de co-parentalidad.

Una nueva etapa con los pies en la tierra

La artista, que se prepara para una serie de conciertos en Argentina, habló también de su faceta como madre lejos de los focos. Reveló que la versión favorita de sus hijos es la "mamá en pijama", esa figura cotidiana y hogareña que solo les pertenece a ellos.

Con una carrera en pleno renacer, Shakira cerró sus reflexiones con un mensaje de fortaleza, afirmando sentirse "muy apasionada" por su trabajo y con la sensación de estar comenzando de nuevo.

