Abogados de Sean "Diddy" Combs intentan frenar estreno de documental de Netflix: Es un ataque vergonzoso

Suscríbete a nuestros canales

Los abogados del artista enviaron una carta de "cese y desistimiento" a Netflix, exigiendo que no estrenara la docuserie "Sean Combs: The Reckoning". El argumento central es que la plataforma utiliza "material robado que nunca fue autorizado para su difusión". Según su portavoz, Juda Engelmayer, Combs lleva décadas filmándose a sí mismo para un documental propio, y las imágenes usadas en el tráiler —grabadas seis días antes de su arresto en septiembre de 2024— forman parte de ese archivo personal. Acusan a Netflix de crear un "vergonzoso ataque" y un "golpe bajo sensacionalista" para capitalizar el frenesí mediático que lo rodea.

Netflix y la directora de la docuserie, Alexandria Stapleton, se defendieron de forma contundente. Stapleton declaró: "Llegó a nosotros, obtuvimos el material legalmente y tenemos los derechos necesarios". La compañía negó que el documental sea un "golpe bajo" o un acto de revancha, y aclaró que, aunque Jackson es productor ejecutivo, no tiene control creativo sobre el proyecto. Además, revelaron que en múltiples ocasiones solicitaron una entrevista o comentario al equipo legal de Combs, sin obtener respuesta.

La venganza personal

El conflicto trasciende lo legal y se adentra en una enemistad personal de dos décadas. Para Combs, es "asombroso" y una "afrenta personal" que Netflix haya colaborado con su antiguo rival, el rapero Curtis "50 Cent" Jackson, a quien describe como un adversario con una "vendetta personal" que ha pasado años difamándolo.

50 Cent, por su parte, no se ha quedado callado. En redes sociales se burló continuamente de Combs tras el lanzamiento del tráiler. En una entrevista, justificó su participación argumentando que, de no decir nada, se interpretaría que el mundo del hip-hop está de acuerdo con el comportamiento de Combs: "Si yo no dijera nada, interpretarías que el hip-hop está bien con sus comportamientos. No hay nadie más siendo vocal".

Un conflicto sin ganador fácil

Combs, actualmente cumpliendo una condena de 50 meses por cargos de prostitución y enfrentando decenas de demandas civiles, intenta desde la prisión controlar la narrativa final de su legado. Netflix, por otro lado, apela a su derecho a contar una historia de interés público con material adquirido legalmente.

Los abogados de Combs han amenazado con emprender más acciones, recordando que su cliente "no ha dudado en emprender acciones legales contra entidades mediáticas" en el pasado. Mientras tanto, el mundo puede ver la versión de la historia que el "Reality King" luchó tan duramente por suprimir.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube