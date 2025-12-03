De vuelta a la cima: ¿Qué álbum de Bad Bunny generó 19.800 millones de reproducciones en Spotify?

Suscríbete a nuestros canales

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a ser el artista más escuchado del año en Spotify a nivel global, según desveló este miércoles la plataforma sueca con los datos de 2025.

Con este triunfo, El Conejo Malo, se convierte en el primer y único artista en ser el más escuchado globalmente cuatro veces (2020, 2021, 2022 y 2025). Además, destronó a Taylor Swift, quien había ocupado el primer lugar en 2023 y 2024.

Bab Bunny acumuló una cifra asombrosa de más de 19.800 millones de reproducciones a nivel mundial, demostrando la fidelidad y el crecimiento constante de su base de seguidores. Cabe destacar, que el lanzamiento de su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' en 2025, que ha sido el álbum más escuchado en todo el planeta, ha tenido mucho que ver en que haya recuperado la corona.

El top cinco global de artistas en Spotify 2025

#1 Bad Bunny

#2 Taylor Swift

#3 The Weeknd

#4 Drake

#5 Billie Eilish

Detrás de este trabajo, la plata para el álbum de mayor éxito fue para el inesperado fenómeno de la banda sonora de la película animada de Netflix 'KPop Demon Hunters' y para 'Hit Me Hard And Soft', de Billie Eilish, que se publicó en realidad el año anterior.

