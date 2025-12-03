Wendy Guevara y 'Chicharito' en choque viral: los comentarios que desataron la polémica en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del deporte y del entretenimiento mexicano, se vio envuelto en una polémica luego de que salieran a la luz lo que parece ser un enfrentamiento entre la popular creadora de contenido Wendy Guevara y el reconocido futbolista Javier "Chicharito" Hernández.

El intercambio, que tocó temas deportivos y personales, generó una intensa discusión sobre el respeto y el humor en la esfera digital. Todo comenzó con un comentario que hacía referencia directa al desempeño deportivo de Hernández.

La frase atribuida a Wendy Guevara, que se hizo viral rápidamente, fue: "Entonces quieres pasar a semifinales pero fallaste el penal. Interesante", este mensaje se interpretó como una burla directa a una situación reciente en la carrera del delantero, inyectando un tono de confrontación al debate público.

Ante este mensaje, el "Chicharito" Hernández decidió responder a este señalamiento con una réplica que elevó la tensión de la conversación, apuntando a la identidad de género de la creadora de contenido. "Solo un hombre, sabe cómo hablarle a otro hombre."

Aunque muchos internautas lo interpretaron como una defensa propia con un tono irónico, una gran parte del público y usuarios de redes sociales lo catalogaron como una alusión despectiva o un ataque directo hacia la identidad de Wendy Guevara, quien es una mujer transgénero.

Cabe destacar, que aunque este conflicto se hizo viral en redes sociales, todo parece indicar que se trabajan de unas cuentas falsas ambas personalidades. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las dos parte ha salido a hablar al respecto.

