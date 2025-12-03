Miss Venezuela 2025: ¿Qué se sabe del cartel musical para la gala final del certamen?

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva final ya comenzó, y a pocas horas de celebrarse la gala final del Miss Venezuela 2025 este jueves 4 de diciembre, los espacios del Centro Comercial Líder en la ciudad de Caracas, se prepara para recibir no solo a las aspirantes a la corona, sino también un gran espectáculo musical.

A través de las redes sociales se pudo confirmar que el show estará a cargo de grandes exponentes del talento nacional que prometen una fusión de géneros y una producción imponente: la ascendente artista Manira, la majestuosa agrupación Aníbal Hamilton Sinfónico (AH Sinfónico), la cantante Katherine Coll y el conocido cantante venezolano Miguel Moly.

Por su parte, la joven cantante y pareja del rapero Neutro Shorty, se presenta como una de las figuras más esperadas de la noche con su tema musical Es Venezuela, una canción que ha sido utilizada por varias misses durante esta temporada de la belleza, su inclusión en el lineup subraya el compromiso del certamen con impulsar el talento joven y emergente del país.

Además, el regreso de AH Sinfónico al escenario del Miss Venezuela eleva la apuesta en términos de producción musical. La agrupación, liderada por el director y productor Aníbal Hamilton, transforma melodías contemporáneas con la grandeza de una orquesta sinfónica.

Tanto Katherine Coll como Miguel Moly han compartido a través de sus redes sociales lo que ha sido parte del ensayo para La noche más linda.

Con las presentaciones de estos artistas, el Miss Venezuela 2025 promete ser una gala donde la música será protagonista. Sin embargo, hasta la fecha aún no se ha confirmado la participación de ningún artista internacional, como en ediciones pasadas.

