Shakira opina sobre la versión de “Antología” de Dua Lipa: esto dijo la artista

Durante su concierto en Bogotá el pasado 28 de noviembre, como parte de su Radical Optimism Tour, la cantante británica Dua Lipa sorprendió al público con un cover del clásico de Shakira, "Antología". La presentación fue parte de una tradición especial de la gira, donde Lipa interpreta una canción icónica de un artista local en cada ciudad que visita.

La elección no pudo ser más significativa. "Antología", lanzada originalmente en 1995, fue escrita por la propia Shakira en Bogotá, la misma ciudad donde Dua Lipa decidió cantarla casi treinta años después.

La reacción emocionada de Shakira

Al día siguiente, Shakira compartió un clip de la presentación en su cuenta de Instagram, acompañándolo de un mensaje personal cargado de emoción.

"Estoy tan conmovida de escuchar mi canción en la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años", escribió la artista de Barranquilla. En su publicación, destacó el poder unificador de la música con una frase que resonó entre sus seguidores: "¿Ven cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!".

Dua Lipa respondió rápidamente al gesto, comentando: "¡Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción! Te quiero!!!". El intercambio generó una ola de reacciones positivas entre los fanáticos de ambas estrellas en redes sociales.

Un puente musical entre culturas

Este episodio destaca una práctica que Dua Lipa ha mantenido a lo largo de su gira por Latinoamérica. Antes de Bogotá, la intérprete había rendido homenaje a otros grandes de la música regional, como Soda Stereo en Buenos Aires y Mon Laferte en Santiago, mostrando un respetuoso acercamiento a las culturas locales.

El concierto en Bogotá marcó el final de la penúltima etapa de la Radical Optimism Tour. La gira continúa su recorrido con tres presentaciones finales en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, programadas para los días 1, 2 y 5 de diciembre.

