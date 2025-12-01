El primer hijo de Nacho crece: el artista muestra cómo luce Diego Ignacio a sus 21 años de edad

El primogénito del cantante celebra su mayoría de edad.

Por Eili Aranza Devia Viloria
Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 03:22 pm

El hogar del cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho se vistió de fiesta recientemente para celebrar que su hijo mayor, Diego Ignacio Mendoza, cumplió sus 21 años.

El joven, fruto de la primera relación del artista antes de su matrimonio con Inger Mendoza llegó a la entrada oficial a la plena adultez, y a través de sus redes sociales el cantante compartió un emotivo video en el que le dedica unas tiernas palabras a su hijo.

La celebración, aunque se mantuvo en la esfera íntima, demostró una vez más el profundo vínculo que une a Nacho con su hijo mayor, mientras lo ve despegar hacia sus propios caminos profesionales y personales.

Cabe destacar, que aunque Nacho tiene una familia numerosa, con varios hijos de distintas relaciones, Diego Ignacio siempre ha ocupado un lugar especial como su primogénito. 

