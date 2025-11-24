La alianza que promete sacudir al cine latinoamericano: ¿Qué se traen Salma Hayek y Claudia Sheinbaum entre manos?

Suscríbete a nuestros canales

En un encuentro que combina poder, glamour y compromiso cultural, Salma Hayek y la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvieron una reunión de casi dos horas en Veracruz, tierra natal de la actriz. La imagen compartida por Sheinbaum en Instagram, acompañada de la frase “Mujeres mexicanas”, no solo simboliza sororidad, sino que también marca el inicio de un diálogo con potencial de impacto en la industria cinematográfica mexicana y latinoamericana.

Según las palabras de la presidenta, la conversación giró en torno a incentivos para cine nacional e internacional, así como a la creación de oportunidades de empleo para técnicos, actores y creativos en México. La actriz de Hollywood, con una carrera que ha proyectado a México internacionalmente, aprovechó la reunión para plantear su visión de un país más competitivo en producción audiovisual.

Impulso al cine y la cultura mexicana

Salma Hayek planteó la necesidad de crear estímulos concretos para atraer producciones internacionales y fortalecer el cine local. Su propuesta incluye incentivos fiscales y facilidades para rodajes en distintas locaciones mexicanas, con la finalidad de proyectar la riqueza cultural y natural del país a nivel global.

Sheinbaum, por su parte, recordó que durante su gestión en la Ciudad de México se implementaron medidas para agilizar permisos de filmación, lo que permitió generar empleos temporales en la industria. La presidenta también reconoció la relevancia de películas como Frida, protagonizada por Hayek, en la promoción internacional de la cultura mexicana y la consolidación de su imagen global.

Migración, activismo y sororidad

El encuentro no solo abordó temas de cine, sino también aspectos sociales y de visibilidad para las mexicanas y los migrantes. Hayek ha sido una voz activa en favor de los connacionales en Estados Unidos, y Sheinbaum celebró públicamente su labor, destacando cómo el activismo de la actriz contribuye a proyectar la dignidad y el aporte de los mexicanos en el extranjero.

Proyectos en Veracruz y proyección internacional

Durante la reunión se abordó que Hayek está desarrollando un proyecto cinematográfico en Veracruz. Aunque se trata de una producción privada, Sheinbaum destacó que mostrará escenarios locales, lo que podría contribuir a posicionar el estado y México en general como un destino atractivo para cineastas internacionales.

Este tipo de iniciativas, además de generar empleo, funcionan como una estrategia de diplomacia cultural, donde el cine se convierte en un vehículo para proyectar la identidad mexicana y el talento latinoamericano en todo el mundo.

La reunión entre Salma Hayek y Claudia Sheinbaum combina política, cultura y entretenimiento, y puede marcar el inicio de una alianza estratégica con repercusiones en el cine latinoamericano.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube