En busca del amor: hermano de Taylor Swift entra al mundo secreto de las citas entre celebridades

Austin Swift, hermano menor de la superestrella Taylor Swift, ha llamado la atención de los medios por su vida romántica tras aparecer supuestamente en Raya, la aplicación de citas reservada para celebridades y figuras públicas. Su presencia en esta plataforma exclusiva genera curiosidad, ya que combina discreción con un acceso privilegiado al mundo de las citas de alto perfil.

El perfil de Austin, según reportes, refleja su residencia en Nashville y sus frecuentes viajes a Los Ángeles y Nueva York, lo que coincide con su estilo de vida profesional y familiar.

Raya: un espacio exclusivo para el amor y la discreción

Raya es conocida por ser una aplicación de citas altamente selectiva, destinada solo a quienes forman parte del mundo del entretenimiento y la élite creativa. Que Austin Swift aparezca allí indica que busca conexiones auténticas, aunque de manera privada y lejos del escrutinio público.

Los medios destacan que su perfil incluye intereses poco convencionales: le gusta el steak, los deportes de raqueta, “sitting and laying” y la música emo. Estos detalles, combinados con su imagen de perfil, han alimentado la curiosidad y el debate entre seguidores, quienes analizan cada aspecto de su actividad en la app.

Austin Swift: una carrera propia más allá del apellido

Aunque menos mediático que Taylor, Austin ha construido una trayectoria sólida como actor, productor y ejecutivo musical. Ha participado en películas como I.T. y Live by Night, y también ha colaborado en proyectos de su hermana, incluyendo documentales y videos musicales.

Su carrera profesional refleja independencia y creatividad, pero también mantiene un vínculo cercano con la familia Swift. Se le atribuye, incluso, cierto papel en la recuperación de los derechos de las grabaciones maestras de Taylor, mostrando que su influencia va más allá de lo estrictamente familiar.

La reacción de los fanáticos y la expectativa

El perfil de Austin en Raya ha generado reacciones mixtas: algunos seguidores celebran que busque el amor de manera discreta y controlada, mientras que otros lo analizan con lupa, tratando de descifrar sus preferencias y estilo de vida.

La combinación de discreción, selectividad y notoriedad familiar convierte su búsqueda de pareja en un tema de interés para medios de farándula y fanáticos del clan Swift.

