La elegida: esta actriz venezolana tendrá un papel importante en la nueva novela de Televisa

El productor Juan Osorio informó que la actriz venezolana Kimberly Dos Ramos será la villana principal en su próximo proyecto, "Guardián de mi corazón", un remake de la novela Amor en custodia. La noticia fue confirmada por el propio Osorio a través de sus historias de Instagram, elevando las expectativas para esta nueva versión de un clásico de la televisión.

La famosa criolla, quien es conocida por su capacidad para encarnar personajes antagónicos, asume con mucho interés este nuevo reto profesional. Aunque el nombre específico del personaje sigue bajo reserva, la actriz se enfrentará al reto de dar vida a la figura que moverá los hilos de la maldad y la intriga en la trama.

La historia original, que gira en torno al amor prohibido y la diferencia de clases, requiere de una antagonista fuerte que se oponga a las protagonistas. La presencia de Kimberly Dos Ramos en el elenco garantiza una rivalidad intensa y actuaciones de alto calibre, debido a su buen historial como una de las villanas más solicitadas de la televisión mexicana.

Parte del elenco confirmado

Protagonista Femenina: Silvia Navarro

Silvia Navarro Protagonista Masculino: Daniel Arenas

Daniel Arenas Protagonista Juvenil: Paulina Goto

Paulina Goto Elenco: Diego Klein

Diego Klein Antagonista juvenil: Roberta Damian

Roberta Damian Villana Principal: Kimberly Dos Ramos

La telenovela tiene programado su estreno en el 2026 por Televisa Univision.

