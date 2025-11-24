Tensión en 'La Casa de Alofoke': Laura Bozzo busca destapar la polémica en el reality show

Suscríbete a nuestros canales

La icónica y controversial presentadora peruana Laura Bozzo decidió confirmar su ingreso a la segunda temporada del popular reality show dominicano "La Casa de Alofoke 2", producido por el empresario e influencer Santiago Matías (Alofoke).

La noticia pone fin a semanas de especulaciones y marca el regreso de Bozzo a la televisión tras su reciente paso por un reality chileno. La "Abogada del Pueblo" viajó dispuesta a cumplir una promesa que tenía pendiente con Alofoke, el CEO del proyecto.

Laura Bozzo no escatimó en dramatismo al anunciar su participación, utilizando sus redes sociales para lanzar un mensaje directo y desafiante que promete un aumento inmediato en los niveles de audiencia del programa:

“Este es el rostro de las mujeres que se alcoholiza, no es un ser humano. A punto de subir al avión para Dominicana, ‘Alofoke’ creías que te ibas a librar de mí, pues NO, llego a incendiar la casa. Te adoro, jamás te fallaría. Prepárate, la momia is back”, escribió la famosa en sus redes sociales.

El ingreso de Laura Bozzo se produjo de manera sorpresiva y se da en la recta final de la competencia, lo que garantiza un incremento de tensión y drama entre los concursantes que ya llevan semanas aislados.

