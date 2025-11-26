En video: Thalía elige a este cantante venezolano como el protagonista de su tu tema 'Santa Crush'

Suscríbete a nuestros canales

El actor, modelo y cantante venezolano Giancarlo Pasqualotto, lleva el nombre del país por todo lo alto al tomar un papel central en la industria musical, luego de convertirse en el protagonista del más reciente lanzamiento de la superestrella mexicana Thalía.

El criollo conocido por su trayectoria en diversos escenarios artísticos, es la figura principal del videoclip del nuevo tema musical de la cantante, titulado “Santa Crush”. El personaje que realiza el venezolano dentro del video clip es interpreto al ‘Santa Crush’, una figura especial que inspira un sentimiento navideño y encantador.

Esta colaboración no solo es un hito importante en la carrera de Pasqualotto, sino que también sirve como una plataforma de alto perfil para mostrar la calidad del talento artístico de Venezuela en la escena de la música pop.

La selección de Giancarlo Pasqualotto para el rol protagónico en "Santa Crush" subraya su creciente proyección internacional.

Además, "Santa Crush" marca el nuevo capítulo musical de Thalía, y la participación de Pasqualotto añade un componente de fuerza y atractivo visual a la propuesta de la artista.

