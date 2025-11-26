Video viral: sale a la luz un momento crítico de William Levy

Suscríbete a nuestros canales

El conocido actor cubano William Levy, vuelve a estar en el ojo del huracán, debido a que se hizo viral un video del momento exacto en el que fue arrestado afuera del restaurante Baires Grill en Weston, Florida.

El suceso, capturado en video y difundido ampliamente por medios como Telemundo 51, mostraba el momento de la detención en Estados Unidos ocurrido la noche del lunes 14 de abril de 2025.

En el clip, se escucha al actor de telenovelas como Café con Aroma de Mujer y Montecristo protestar, diciendo: “No he hecho nada”.

Recordemos que durante varios meses, el actor de 45 años de edad, se defendía del caso en el que era acusado formalmente por intoxicación desordenada, alteración del orden público y traspaso ilegal de propiedad.

Sin embargo, aunque la Fiscalía logró desestimar los cargos en su contra, este incidente expuso la tensión y los problemas personales que rodean al famoso protagonista de telenovelas.

El caso viral de William Levy

El video viral, se remonta al día en el que las autoridades detuvieron al actor después de que supuestamente causara disturbios en el restaurante. Según se pudo conocer, a William Levy se le habría solicitado abandonar el lugar debido a que estaba "altamente intoxicado", y al negarse o regresar sin permiso para buscar un objeto personal, se procedió a su arresto por allanamiento.

Por su parte, en su momento, el actor explicó que el altercado se debió a un malentendido con una cuenta que le pareció "exorbitante" y que su regreso al local se debió únicamente a la búsqueda de su teléfono celular olvidado.

Cabe destacar, que la Oficina del Sheriff de Broward, informó al medio Telemundo 51, el actor finalizó el pasado 29 de septiembre el Misdemeanor Diversion Program, al que fue admitido como infractor por primera vez.

De esta manera, el caso del actor quedó oficialmente cerrado y no generó antecedentes penales en su expediente, permitiéndole continuar con sus proyectos profesionales sin impedimentos legales.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube