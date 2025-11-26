Una joyería inusual: Cardi B convierte el cordón umbilical de su hijo en una pulsera

Suscríbete a nuestros canales

Cardi B ha convertido el cordón umbilical de su cuarto hijo en una pulsera dorada con forma de corazón, un gesto que describe como profundamente simbólico para conmemorar el nacimiento de su primer bebé con el jugador de fútbol americano Stefon Diggs.

La empresa especializada Mommy Made Encapsulation fue la encargada de realizar este trabajo, cuyo proceso fue documentado en un video en Instagram. El procedimiento consiste en deshidratar el cordón umbilical del recién nacido, darle una forma de corazón y luego sumergirlo en un baño de cromo dorado para crear una pieza permanente. La compañía describió este elemento como "la primera conexión entre una madre y su bebé", la línea de vida que "los nutrió, protegió y llevó a través de cada momento del embarazo".

La transformación de la placenta

El proceso de preservación posparto de Cardi B no se limitó al cordón umbilical. La rapera también optó por el servicio de encapsulación de placenta, por el cual este órgano es transformado en cápsulas que la madre puede consumir.

Según la empresa que ofrece este servicio, entre los beneficios declarados se incluyen mayores niveles de energía, menos posibilidades de sufrir depresión posparto, estados de ánimo y hormonas más equilibrados, niveles más altos de hierro y una mayor producción de leche. Cabe señalar que la evidencia científica que respalda estos beneficios es limitada. Además, Cardi B también solicitó un "placenta print", que es una impresión artística de la placenta en papel.

El contexto familiar: una nueva etapa

Cardi B dio a luz a su cuarto hijo, un niño, el 4 de noviembre de 2025. La rapera anunció el nacimiento el 19 de noviembre a través de una publicación en Instagram donde compartió las primeras fotografías del recién nacido. En una de las imágenes, el bebé aparece envuelto en un mameluco de los New England Patriots, el equipo donde juega su padre, Stefon Diggs.

Este es el primer hijo de la pareja. Cardi B ya es madre de Kulture (7 años), Wave (4 años) y Blossom (1 año), fruto de su relación anterior con el rapero Offset. Stefon Diggs, por su parte, es padre de dos hijas: Nova y Charliee.

Una tendencia con sello celebrity

La decisión de Cardi B de transformar elementos de su parto en recuerdos tangibles se enmarca en una tendencia que ha ganado popularidad, especialmente en círculos de celebridades. La artista había mantenido su embarazo en privado hasta confirmarlo en una entrevista con Gayle King en CBS Mornings.

