Wendy Guevara mantiene en expectativas a sus fans: reaparece desde hospital entre lágrimas

Wendy Guevara preocupó a su comunidad digital luego de reaparecer desde una habitación hospitalaria, visiblemente conmovida y aún afectada por el procedimiento estético al que se sometió. Aunque la creadora de contenido había mantenido discreción sobre el tipo exacto de retoque, amigos cercanos revelaron que la intervención se prolongó varias horas más de lo que estaba planeado debido a complicaciones técnicas que obligaron al equipo médico a actuar con mayor precisión.

A pesar del tiempo extra en quirófano, los especialistas confirmaron que el resultado fue exitoso y que Wendy se encuentra estable, en recuperación y acompañada por personas de confianza.

Video emotivo, lágrimas y gratitud para sus fans

Horas después de despertar, Wendy tomó el teléfono y grabó un mensaje para tranquilizar a quienes siguieron minuto a minuto su ausencia digital. Con la voz entrecortada y lágrimas visibles, explicó que la sensibilidad que mostraba era producto de la anestesia y del cansancio postoperatorio, asegurando que su emoción no se debía a dolor, sino al cariño recibido por miles de usuarios que preguntaron por ella.

“Siempre me pongo bien sentimental después de la anestesia”, confesó mientras intentaba sonreír y agradecer los mensajes y muestras de apoyo. Sus seguidores celebraron su valentía al mostrarse real, sin filtros ni maquillaje

Fiebre en redes y apoyo masivo

El video se viralizó en cuestión de minutos, convirtiendo a Wendy en tendencia como de costumbre. Sus fanáticos pidieron por su pronta recuperación y desearon que con la operación quede más 'mamacita' y defendieron su libertad para modificar su imagen.

