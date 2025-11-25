La sorpresa navideña que nadie esperaba: el villancico venezolano que David Bisbal le dedicó a los españoles

Suscríbete a nuestros canales

La estación de Metro de Sol en la ciudad de Madrid, se transformó en un escenario festivo cunado el cantante David Bisbal apareció por sorpresa durante la inauguración del Tren de la Navidad para regalar a los usuarios un adelanto de su espíritu navideño, convirtiendo el acto en un evento inolvidable.

El artista conocido por su energía y calidez en el escenario, quiso desear personalmente unas Felices Fiestas a todos los presentes,. Y a través de las redes sociales se hicieron virales varios videos del momento en el que interpretó de varios villancicos de su aclamado álbum navideño, 'Todo es Posible en Navidad'.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas, fue el momento en el que decidió cantar la canción navideña venezolana, "Mi Burrito Sabanero", creada por el compositor venezolano Hugo Blanco.

Cabe destacar, que el disco de David Bisbal incluye tanto clásicos populares como adaptaciones propias, ofreciendo una mezcla perfecta de nostalgia y alegría festiva.

La aparición del famoso en el Metro no solo puso música al acto, sino que también sirvió como el toque de salida oficial para la temporada navideña en el corazón de la capital española.

Con este gesto, David Bisbal marcó un inicio de temporada que será recordado por los afortunados viajeros y ciudadanos que se encontraban en la emblemática estación.

