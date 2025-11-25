Revelan causa de muerte de Gabriela Michel: Aislinn Derbez se pronuncia en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del doblaje y el espectáculo mexicano, se encuentra de luto tras el repentino fallecimiento de la actriz y locutora Gabriela Michel a la edad de 65 años, ocurrido el pasado lunes, 24 de noviembre.

La noticia fue confirmada por su hija, la actriz Aislinn Derbez, quien a través de un emotivo mensaje en redes sociales reveló que la causa del deceso de la primera esposa de Eugenio Derbez fue un infarto.

"Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia", escribió la hija de la actriz.

Gabriela Castrejón Michel, nacida en octubre de 1960 en la Ciudad de México, dejó una huella en la industria del doblaje, donde su voz versátil y distintiva dio vida a numerosos personajes icónicos para el público de habla hispana.

Personajes a los que Gabriela Michel les dio vida

Samantha Jones: El personaje más emblemático de la aclamada serie Sex and the City.

Reina Clarion: La majestuosa reina de las hadas en la saga animada de Tinker Bell.

Maggie Wheeler: En la popular película Juego de Gemelas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube