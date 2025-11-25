¿En dónde se casarán Taylor Swift y Travis Kelce? revelan el lugar para la boda más esperada

Suscríbete a nuestros canales

Taylor Swift y Travis Kelce han decidido dar el "sí, quiero" en la mansión que la cantante posee en Watch Hill, Rhode Island, una propiedad costera de estilo victoriano que compró en 2013 por 17,5 millones de dólares. La elección descarta así otros rumores iniciales que apuntaban a una boda en Italia y prioriza un lugar lleno de significado personal para Swift.

La casa, conocida como High Watch, no es solo una lujosa residencia. Está construida sobre un acantilado con acceso a una playa privada y ha sido escenario de sus famosas fiestas del 4 de julio. Además, inspiró su canción "The Last Great American Dynasty" del álbum folklore. Según The Providence Journal, la propiedad se encuentra inmersa en una renovación valorada en 1,7 millones de dólares, que incluye una nueva ala y la modernización completa de la cocina.

Los preparativos

Los preparativos para transformar la propiedad en el escenario de la boda ya están en marcha. La pareja planea invertir 1,2 millones de dólares solo en el diseño de un jardín espectacular.

Según informó The Sun, Swift "quiere que toda la celebración sea como una ola de flores". El diseño floral incluirá orquídeas en tonos blancos, morados y rosas; hortensias azules, blancas y rosas; y peonías rosas, blancas y rojas. Un gesto especial que planea la cantante es regalar a sus amigas más cercanas un ramo de rosas rojas eternas, simbolizando la amistad eterna.

El estilo: intimidad y cercanía

A pesar de ser una de las parejas más famosas del mundo, Swift y Kelce han optado por una celebración privada e íntima, lejos de los grandes espectáculos mediáticos. Fuentes cercanas a la pareja han asegurado que la boda "será más casual de lo que la gente piensa" y que estarán rodeados solo de "familiares y amigos cercanos", no de "un montón de celebridades o personas al azar".

Taylor Swift ya ha elegido a sus principales damas de honor: Selena Gomez, su amiga desde hace más de una década, y la modelo Gigi Hadid . Según The Sun, la artista quiere involucrarlas activamente en todos los preparativos, organizando fiestas y viajes previos para hacer del proceso algo "divertido y memorable".

Fecha y próximos pasos

La boda está planeada para el verano de 2026. Aunque una fuente citada por Us Weekly en septiembre señaló que el evento "probablemente será a principios del próximo año", la información más reciente apunta a la próxima temporada estival. La propia Swift reveló durante una entrevista en BBC Radio 1 que ella y Kelce planean una "boda de destino", aunque entonces no reveló el lugar elegido, que ahora se ha filtrado.

