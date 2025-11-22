Taylor Swift y Venezuela: conoce la relación de la cantante con el país

Suscríbete a nuestros canales

Un detalle poco conocido en la trayectoria de la superestrella mundial del pop, Taylor Swift, es que existe una conexión profunda e inesperada con Venezuela. La abuela y la madre de la artista residieron en el país durante su juventud, un capítulo que añade una dimensión única a la historia familiar de la cantante.

La pieza central de esta historia es la abuela materna de la famosa, Marjorie Finlay, quien fue una aclamada cantante de ópera y soprano profesional con una carrera itinerante que la llevó a recorrer el continente americano.

En este sentido, algunos reportes confirman que Marjorie Finlay, junto con su esposo (el abuelo de Taylor Swift), vivió en Venezuela durante la década de 1960. Este período se inscribe en una etapa de su vida en la que también residió en lugares como Cuba, Puerto Rico y México, debido a compromisos artísticos.

Con este cálculo, se pudo conocer que es altamente probable que Andrea Swift (madre de la cantante), pasara parte de su infancia o juventud en el país, acompañando a sus padres en sus residencias internacionales.

